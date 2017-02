Catania, spunta l’idea Budel per la mediana

Il Catania cerca il colpo di centrocampo e vorrebbe portare in Sicilia un giocatore d’esperienza come Alessandro Budel. Il classe ’81, appena svincolatosi dalla Pro Vercelli, ha avuto trascorsi importanti in Serie A e in Serie B con le casacche di, tra le altre, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari ed Empoli. Finito nel mirino dei rossoazzurri, potrebbe essere il regalo della mediana per mister Rigoli.