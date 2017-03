Catanzaro, Giovinco Jr brilla e ti indica la via per la salvezza

Per un Giovinco che parte e incanta all’estero, ce ne è uno che resta e ammalia in Italia. Giuseppe, fratello minore del più famoso Sebastian, sta prendendo per mano il Catanzaro per condurlo alla salvezza. I calabresi sono protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative e si sono ritrovati alla ventottesima giornata in piena zona retrocessione a pari merito con i cugini reggini. La storica rivale Cosenza è lontana, lontanissima, proiettata ai playoff per la promozione in Serie B. Ma la fortuna dei giallorossi è che Giuseppe di ‘Giovinco’ non ha solo il cognome: classe, grinta, fiuto per il gol, genio e sregolatezza nel distribuire palloni per i compagni. In ventisette presenze ha già realizzato sette reti e servito due assist. La doppietta contro il Matera, che ha suggellato la vittoria dei suoi con un secco 3-1, è solo l’ultimo episodio che permette alle Aquile del Sud di continuare a respirare. La stella del fratellino della Formica Atomica brilla e illumina la via da seguire per la salvezza catanzarese. In attesa che il suo percorso possa portarlo all’esplosione definitiva. E chissà, magari al premio di MVP del campionato, come qualcuno che ha un non so che di… famigliare.