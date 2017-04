Da pupillo di Antonio Conte e i “30 sul campo” a Scienze Politiche: la rinascita a Siracusa di Elio De Silvestro

Il Siracusa vola ai playoff e sogna in grande. A brillare nell’undici aretuseo c’è l’attaccante esterno Elio De Silvestro. Talento purissimo tanto da stregare un certo Antonio Conte che alla che spesso lo preferiva, in pre-campionato, a Krasic e Elia. Una stima elevata tanto da tenerlo, diciottenne, in pianta stabile con Buffon e compagni. Vercelli, Carpi, Reggio Emilia, Lanciano, Ancona e da gennaio Siracusa le tappe del peregrinare in giro per l’Italia della freccia di Castelforte. Juventino nell’anima: come non ricordare la scelta alla Pro Vercelli, nell’estate 2012, del 30 come numero di maglia. In riferimento agli scudetti (all’epoca) vinti sul campo dai bianconeri. Idee chiare ma poca fiducia da parte degli allenatori. D’altronde con i talenti la collocazione tattica non è mai facile: attaccante esterno, seconda punta, esterno di centrocampo. Addirittura terzino. Il classe 1993 si è districato ovunque senza continuità di impiego. Con Sottil a Siracusa la svolta: così De Silvestro è tornato a brillare e segnare. Dribbling e prodezze balistiche che hanno riannodato i fili della memoria. Elio a 24 anni sta recuperando il tempo perduto tra infortuni (Pavia) e incomprensioni tattiche (a Lanciano veniva utilizzato come terzino sinistro) che nell’ultimo biennio ne avevano frenato l’ascesa dopo la stagione brillante vissuta con la Reggiana. Nei ritagli di tempo tra allenamenti e partite Elio si cimenta sui libri. È iscritto a Scienze Politiche con indirizzo specialistico in Sport&Managment. Per la carriera da manager, però, c’è tempo: De Silvestro è tornato a regalare magie in campo e prova a trascinare il Siracusa in B. Conte ha l’occhio lungo per i talenti e Elio vuole dimostrare che il tecnico del Chelsea ci aveva visto lungo anche con lui…