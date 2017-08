Dopo l’impresa in Tim Cup il Renate si regala anche Piscopo

Il Renate vuole continuare a stupire. Dopo aver eliminato l’Empoli nel secondo turno di Tim Cup, conquistando uno storico accesso al terzo turno della Coppa Italia: ora i nerazzurri hanno piazzato un bel colpo di mercato per il presente ma soprattutto in chiave futura. Preso l’attaccante Reno Piscopo. Il talentino scuola Inter e Torino ha siglato un triennale pochi minuti fa come testimoniato dallo scatto esclusivo griffato GazzaMercato che lo ritrae al momento della firma insieme al suo agente Carlo Alberto Belloni. Un colpo per puntare sempre più in alto e provare a stupire ancora. La Spal è avvisata…