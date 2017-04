Foggia forza 9: Serie B sempre più vicina per la squadra di Stroppa. Mazzeo da record

Record eguagliato. Con la scintillante vittoria di oggi pomeriggio per 3-0 sul campo della Casertana il Foggia ha centrato la nona vittoria consecutiva. Impresa collezionata una sola volta nella storia del club rossonero: correva l’anno 2002/03 e alla fine della stagione la formazione rossonera, all’epoca allenata da Pasquale Marino, centrò la promozione in C1. I numeri della squadra di Stroppa sono ancor più clamorosi: le vittorie sono addirittura 13 nelle ultime 14 giornate. Un ruolino di marcia che ha permesso a Vacca e compagni di volare dal quarto al primo posto (con sei punti di vantaggio sul Lecce secondo). Mattatore di questa striscia il centravanti Fabio Mazzeo, capocannoniere del Girone C con 18 gol, e autore di 13 reti in queste 14 partite. E la promozione in B (che manca da 19 anni nella Capitanata) è sempre più vicina…