Francavilla, preso Delvecchio junior per l’attacco

Rispetto a papà Marco è più veloce sulla fascia, ma meno goleador. Attaccanti entrambi ma dalle caratteristiche diverse. Nicolas Delvecchio è stato ingaggiato dalla Virtus Francavilla, formazione di Lega Pro. Prima esperienza tra i professionisti per il classe ’98, reduce dall’ultima stagione con l’Anzio, dove si è messo in luce con 3 reti in 31 presenze. Voluto da Gaetano D’Agostino – ex allenatore dell’Anzio e oggi proprio al Francavilla e compagno di papà Marco ai tempi della Roma. Nuovi figli d’arte crescono…