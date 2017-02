Fumata nera Filippini-Lumezzane. Promosso in panchina Bertoni

Fumata nera per il ritorno di Antonio Filippini sulla panchina del Lumezzane, nonostante il tecnico fosse sotto contratto sino al 2018 e godesse della stima di parte dello spogliatoio. Parti distanti e le scorie che avevano portato all’esonero in autunno non sono ancora state cancellate. Il presidente Cavagna ha così deciso di promuovere alla guida della Prima Squadra il responsabile del settore giovanile Mauro Bertoni. Attesa in giornata l’ufficialità.