La Giana Erminio guarda in Serie D per pescare possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Occhi puntati sul difensore centrale Matteo Bruzzone, classe 1994 e pilastro del Borgosesia. Lo stopper scuola Varese appare pronto dopo le ultime due positive stagioni in Piemonte a spiccare il volo verso i professionisti e il club del presidente Bamonte lo tiene d’occhio