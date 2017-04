Giuseppe Giovinco: “Salvo il Catanzaro e punto alla B. Mio fratello? Non è stato tutelato dal calcio italiano”

Il Catanzaro si aggrappa alle magie di un fratello d’arte per conquistare la salvezza. Giuseppe Giovinco, fratello minore del più celebre Sebastian, trascina i giallorossi con gol e prodezze. Con uno sguardo al futuro…

Siete a rischio retrocessione: pensate di potervi salvare direttamente o passando dai playout?



“Fino all’ultima giornata è tutto aperto. Anche la Reggina sino a domenica scorsa era a 38 punti, sembrava salva e ora rischia. Fino all’ultima giornata possiamo dire la nostra e possiamo salvarci senza playout”.

9 gol e 5 assist finora: è la sua miglior stagione?

“Sì lo è. Catanzaro è casa mia anche se non ci sono nato. Ho il dovere innanzitutto di dare il massimo. I miei numeri non sono importanti, l’importante è giungere alla salvezza, è il nostro obiettivo primario. Pensavamo di fare tutt’altra stagione ma i vari problemi ci hanno costretti a ridimensionare le aspettative”.

Quest’anno sta indossando anche la fascia da Capitano, una responsabilità in più. Come la sta vivendo?

“Sì, l’ultima volta nel Derby con la Reggina. E’ stata una grande emozione. Capitano del Catanzaro da catanzarese è bello ed importante. Sono molto contento della fiducia che mi hanno dato, Antonello Preiti (direttore sportivo, ndr) in primis, che mi ha fortemente voluto, scegliendo me fra tanti altri giocatori”.

Soffre ancora il peso del suo cognome?

“No, in realtà non è mai stato un problema mio, ma degli altri che guardano al cognome più che al giocatore. Io son solo che fiero di chiamarmi Giovinco. In passato ho sbagliato in alcune occasioni ma l’ho sempre riconsciuto. Non sempre ne avevo colpe ma è il giocatore che paga. E io ho pagato due volte per il mio cognome”.

Crede che questo abbia influito anche sulla sua carriera?

“Sì, assolutamente. Non so se in Serie A o in Serie B, dipende sempre dal rendimento, ma sicuramente ho dimostrato sul campo di poter ambire a categorie superiori. Me lo stanno riconoscendo tutti. Io però voglio restare concentrato sul mio lavoro quotidiano. Se il salto arriverà nei prossimi anni lo vedremo. Ora salvo il Catanzaro”.

Però suo fratello, nonostante l’importanza che ha ottenuto, è dovuto emigrare in Canada. Pensa che sia stata una nota negativa per il calcio italiano non dargli fiducia?

“Io penso che non sia stato difeso e tutelato come fanno con molti stranieri. Perché se con lui si fossero comportati come un giocatore del suo talento merita, secondo me si parlava di tutt’altro. In Italia di giocatori italiani forti come lui ne vedo veramente pochi. E non lo dico perché è mio fratello, è sotto gli occhi di tutti”.

D’altronde è stato MVP dell’MLS e un club come il Barcellona si era interessato a lui…

“Sì ma anche lì, come ha detto lui, finché ci sono quei tre fenomeni davanti, al Barça non avrebbe avuto quell’importanza che magari da altre parti gli danno. Come a Toronto ad esempio. Sarebbe stato motivo d’orgoglio condividere lo spogliatoio con grandi campioni in un club così importante, ma non avere spazio renderebbe tutto più difficile”.