Gli occhi di Modena e Giana su bomber Mangiarotti

Con 23 reti in 25 presenze è il capocannoniere del campionato d’Eccellenza e sta trascinando il Pavia verso il ritorno in Serie D. Numeri da cannoniere. Mica male, soprattutto se di ruolo sei un trequartista. Il grande rendimento di Christian Mangiarotti non sta passando inosservato neppure in Lega Pro: la Giana ci sta pensando e in estate potrebbe nuovamente pescare i rinforzi dalle categorie inferiori. In particolare il Modena avrebbe già alzato il pressing, inviando i propri scout in due gare degli azzurri per visionarlo dal vivo. Mangiarotti si appresta a vivere settimane da uomo-mercato.