Guazzo-Donnarumma: quando il mercato va in gol. Remuntada Mantova in classifica

Dal penultimo al sest’ultimo posto nel giro di trenta giorni. Impresa possibile grazie ad acquisto azzeccati sul mercato. È quanto sta accadendo al Mantova nel Girone B di Lega Pro. Nove punti ottenuti nelle ultime quattro gare, ovvero da quando si è chiuso il mercato invernale. Merito soprattutto del centravanti Matteo Guazzo, che con le sue tre reti ha messo la firma sui nove punti. Decisivo anche il terzino sinistro Daniele Donnarumma, che in estate era precipitato inspiegabilmente in Serie D al Lecco. Il direttore sportivo Signorelli l’ha riportato nei professionisti e sta venendo ripagato da ottime prestazioni. Oggi poi per il mancino scuola Napoli è arrivato il gol-vittoria contro il Bassano. Il primo sigillo in carriera non si scorda mai…