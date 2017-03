Il cielo è grigio sopra il Moccagatta: i numeri della frenata dell’Alessandria

Il cielo sopra il Moccagatta è sempre più grigio. La formazione allenata da Braglia è in grande frenata. Nelle prime 11 gare dell’andata l’Alessandria aveva ottenuto 10 vittorie e 1 pari con la Cremonese: 31 punti il bottino che aveva lanciato in fuga la squadra del presidente Di Masi. Nelle prime 11 del ritorno invece solo 16 punti. In particolare è crisi in trasferta dove nelle ultime 7 gare i grigi hanno strappato appena 2 pareggi e 5 sconfitte. Lontano dal “Mocagatta” non segna da 300 minuti (ultimo gol di Bocalon a Como). Ora nelle prossime 4 gare i ragazzi di Pierino Braglia ne hanno in calendario ben 3 in casa, ma una con la Giana che assieme alla Cremonese è quella col maggior numero di vittorie esterne: 8. Insomma, numeri preoccupanti che spaventano. E in città cresce la paura di rivivere i tracolli degli ultimi due anni, quando da capolista l’Alessandria si è vista rimontare e beffare dalle inseguitrici.