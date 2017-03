Il Como venduto alla moglie di Essien per 237mila euro

Il Como ha trovato un nuovo proprietario. Il glorioso club lombardo, militante attualmente in Lega Pro, è stato acquistato all’asta fallimentare da una cordata capeggiata (e nella quale si mormora sia coinvolto anche il presidente dell’Inter Erick Thohir) dalla signora Akosua Puni, già conosciuta nel mondo del calcio per essere la moglie dell’ex centrocampista del Milan Michael Essien. Una operazione da 237mila euro per la società lariana che cambierà denominazione in Fc Como srl. Fallimento scongiurato grazie alla bella lady ghanese…