Il Lecce crolla col Foggia e scatta la contestazione. Traballa Padalino

Dopo il tracollo nel derby contro il Foggia, vinto 3-0 dai rossoneri che hanno allungato a +4 in classifica, il Lecce è piombato nel caos. Dura contestazione in corso da parte della tifoseria giallorossa davanti all’Hotel Tiziano: nel mirino il tecnico Pasquale Padalino, legato ai salentini sino al 2018. I supporters leccesi l’hanno apertamente sfiduciato, invocandone l’esonero. Ore di riflessioni per il presidente Sticchi Damiani…