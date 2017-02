Il Lecce vola in vetta grazie ai cadeau di due allenatori salentini

Salento felix. Il Lecce soffre ma supera al Via del Mare il Siracusa e balza in vetta al Girone C di Lega Pro. Un sorprssso possibile grazie alle contemporanee sconfitte di Foggia (caduto a Taranto) e Matera (scivolato in casa contro il Francavilla). Un assist decisivo ai giallorossi l’hanno fornito due allenatori salentini doc come Salvatore Ciullo e Antonio Calabro. Quest’ultimo è di Melendugno e in passato ha dichiarato a più riprese di sognare di sedersi un giorno sulla panchina del Lecce. Intanto dopo i successi col Gallipoli ha pilotato la Virtus Francavilla dall’Eccellenza alla Lega Pro, dove veleggia stabilmente in zona playoff al quinto posto. Niente male per un debuttante. Ciullo invece è di Taurisano e la maglia del Lecce è riuscito anche ad indossarla, seppur per appena quattro occasioni tra il 1986 e il 1988 in Serie B. Pupillo di Carlo Mazzone ha appreso dal suo mentore la capacità di destreggiarsi anche nelle circostanze più complicate. Già diverse le stagioni vissute da subentrante della panchina, con squadre raddrizzate e guidate verso gli obiettivi stagionali. Al debutto sulla panchina del Taranto sabato pomeriggio è subito andato a segno, sgambettando allo Iacovone la capolista Foggia e lanciando così al primo posto il suo Lecce. Due simpatizzanti giallorossi che hanno “aiutato” a tornare in cima alla graduatoria la formazione allenata da un foggiano purosangue come Pasquale Padalino. Gli strani incroci geografici che ridisegnano la cartina del Girone C…