Il Lecce vola verso la B grazie ai gol di Batman Marconi

Effetto Batman nella corsa promozione del Girone C di Lega Pro. Il Lecce nelle ultime due giornate ha ottenuto sei punti grazie alle prodezze di Michele Marconi. Il goleador grossetano è soprannominato appunto Batman in onore del suo supereroe preferito. E come l’uomo pipistrello è arrivato di notte in Salento. Precisamente nella sera del 30 gennaio. Un monday night illuminato dalla firma sul contratto della punta, inseguita per un mese dal presidente Sticchi Damiani. L’uomo giusto al posto giusto. Marconi ha scordato le panchine di Alessandria ed è diventato subito fondamentale per Padalino, privo del capocannoniere Caturano infortunato. E Batman non ha tradito le attese, caricandosi sulle spalle i giallorossi: eurogol da 40 metri a Reggio Calabria sabato scorso e acuto decisivo nel finale ieri contro la Vibonese. Due vittorie pesanti per tenere il Lecce in cima alla classifica, nonostante il feroce inseguimento del Foggia. Con tanto di cuffia in omaggio al celebre supereroe sfoggiata al Via del Mare in occasione della esultanza post gol. Con Batman in squadra nulla è precluso. Ora nel Salento sognano il ritorno in B ad occhi aperti…