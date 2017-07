Il Messina non si iscrive in Lega Pro. I giocatori tuonano: “Da Gravina solo false promesse…”

Riceviamo e pubblichiamo quanto segue in merito alla mancata iscrizione del Messina alla alla Lega Pro per la stagione 2017/18. Ecco il comunicato emanato dai calciatori giallorossi:

“I giocatori del Messina chiedono ancora oggi 15 luglio 2017 un incontro immediato con il presidente Gravina.

Vogliamo immediate garanzie per le nostre famiglie ed i nostri figli ai quali oggi è stato precluso un futuro a causa di false promesse e leggi federali non rispettate.

Ancora non riusciamo a darci una risposta sul fatto che la nostra squadra abbia potuto giocare un intero campionato senza fideiussione e di questo ne è sempre stata a totale conoscenza la lega calcio e lo stesso presidente Gravina.

Vogliamo che da oggi si parli degli interessi di noi calciatori e prima di tutto Delle nostre famiglie.

Oggi tutti noi ci troviamo in gravi difficoltà economiche con figli e famiglie che noi portiamo avanti con quegli stipendi che non ci sono stati retribuiti da sei mesi ad oggi.