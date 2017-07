Il Savona punta alla riammissione in Lega Pro

La Serie C targata 2017/18 rischia di essere monca rispetto al format stilato tre anni fa delle 60 partecipanti. Al momento si va verso tre gironi da 19 squadre per un totale di 57 club nel roster. Possibili alcune riammissioni – in tale senso oltre al Lumezzane – prende corpo la candidatura del Savona che per una irregolarità IRPEF relativa a tre anni fa non può essere ripescato formalmente, ma ha tutte le carte in regola per essere riammesso. Nella città ligure si respira un clima di grande entusiasmo grazie all’avvento al timone del club di Cristiano Cavaliere e all’ottimo lavoro svolto dal direttore sportivo Canepa.