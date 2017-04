Incredibile in Lega Pro: Paganese multata di 500 euro perché gli arbitri sono stati…derubati!

Incredibile ma vero quanto accaduto in Lega Pro nell’ultimo turno di campionato. La Paganese è stata multata dal giudice sportivo a causa di un evento assolutamente inconsueto nei campi professionistici. Il comunicato emanato è tanto chiaro quanto singolare: la Paganese è stata multata “perché durante il secondo tempo della gara venivano asportati dagli spogliatoi della terna arbitrale denari ed altri effetti personali”. Ebbene sì, qualcuno ha rubato all’interno dello spogliatoio degli arbitri allo stadio Marcello Torre durante la sfida Paganese-Fondi che per la cronaca è finita 2-0 in favore dei campani grazie alla doppietta di Marco Firenze. Una vittoria “costata” 500 euro di multa al club del presidente Trapani costretto al risarcimento danni nei confronti della terna arbitrale.