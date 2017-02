La Fidelis Andria sogna i playoff grazie alle plusvalenze del d.s. Doronzo

Ad Andria ormai lo chiamano il Re Mida delle plusvalenze. Tutto quello che tocca si trasforma in oro. Giocatori semisconosciuti presi a zero e nel giro di pochi mesi rivenduti in Serie B e A, facendo incamerare introiti importanti nelle casse della società del presidente Montemurro. Il tutto coniugandolo a risultati sportivi di spessore che hanno riacceso l’entusiasmo di una piazza reduce da un paio di lustri in chiaroscuro. Il deus ex machina di una Fidelis Andria, che dopo il blitz di Melfi sogna sempre più in grande in chiave playoff, si chiama Piero Doronzo. Lo storico dirigente del Bari in un anno e mezzo ha centrato grandi traguardi con la formazione biancoblu. Poca spesa, tanta resa verrebbe da dire. La prima perla della collezione è stata Dimitri Bisoli, pescato dal Santarcangelo e rivenduto in B al Brescia da dove è già in rampa di lancio verso la massima serie (piace al Cagliari). Serie A e nella fattispecie il Sassuolo si sono già accaparrati per la prossima stagione la punta, classe 1996, Pietro Cianci (oggi in gol a Melfi). Ingaggiati a parametro zero e riveduti in B il portiere Jack Poluzzi (alla Spal per 200mila euro) e il centrocampista Antonio Matera (al Benevento per 300mila euro) così come il difensore Angelo Tartaglia (acquistato in anticipo dal Novara per 150mila euro).

In estate Doronzo era stato contattato da Giancaspro per un clamoroso ritorno al Bari, che in futuro potrebbe tornare alla carica. Il dirigente barlettano per vent’anni è stato il segretario generale dei biancorossi. Al cuor non si comanda e la chiamata del suo “vecchio amore” Bari potrebbe un domani farlo vacillare. Intanto se lo godono ad Andria. I suoi consigli sono apprezzati anche dal ct della nazionale Giampiero Ventura, che in settimana è passato a trovarlo. Un rendez vous dei tempi baresi . Doronzo resta la miglior polizza sulle ambizioni di una Fidelis Andria che non vuole smettere di stupire…