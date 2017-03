La rinascita di Jadid a Santarcangelo: “Le barzellette di Baggio e le lezioni di tattica con Guardiola”. E quando Leonardi lo fece fuori a Parma…

“Il gol di domenica contro il Forlì è stata una liberazione dopo i tanti mesi di sofferenza vissuti all’Entella da fuori rosa. Mi sono preso una bella rivincita”. Abderrazzak Jadid è tornato protagonista con il Santarcangelo, cancellando in un colpo solo le sofferenze vissute negli ultimi sei mesi in Liguria. Tempo di ambientarsi (ha firmato con i romagnoli a fine febbraio) e Jadid ha ritrovato subito la via del gol. Nella città del poeta Tonino Guerra è arrivato grazie a una intuizione del direttore sportivo Melini: “In estate volevo la B, ma l’Entella non intendeva rinforzare una diretta concorrente. Così sono finito ai margini della rosa. Ho passato mesi difficili: mi allenavo da solo e mio figlio Rayan mi chiedeva se ero diventato scarso, visto che non giocavo più…”. La prodezza su punizione che ha colorato di gialloblù il derby romagnolo è dedicata a lui. Jadid sui calci piazziati è sempre stato mortifero. D’altronde per chi andava a ripetizione da un certo Roberto Baggio sarebbe difficile immaginare il contrario: “A 17 anni Mazzone mi ha portato in Prima Squadra al Brescia. Era fantastico allenarsi e giocare con campioni straordinari come Robi. A fine allenamento mi fermavo con lui e Bachini a calciare le punizioni. Provavo e riprovavo in continuazione, cercando di impare da lui. Baggio mi riempiva di consigli. Come campione è stato immenso, ma é soprattutto un uomo di una umiltà straordinaria. Non ci faceva pesare minimamente il suo passato. Anzi era il primo a cercare di metterci a nostro agio raccontandoci delle barzellette. Robi era uno spasso: stavamo giornate intere ad ascoltare i suoi racconti. Per me è stato un privilegio poter stare con lui”. Come trequartista Jadid si ritrova chiuso dal genio del Divin Codino così Mazzone lo reinventa regista all’ombra di Guardiola: “Anche in mezzo al campo la concorrenza era durissima. Pep era già un allenatore in campo: ci dava di continuo indicazioni su come muoverci e sulle zone da occupare. Non è stata una sorpresa vederlo in panchina qualche anno dopo”. Un gruppo quello biancazzurro capace di arrivare a un passo dalla Coppa UEFA: “Mazzone aveva creato un gruppo fantastico. Il mister poi era speciale. Con i giovani aveva un occhio di riguardo, ci teneva alla nostra crescita ma non ci faceva sconti. Voleva avere lui l’ultima parola su ogni decisione, anche sui numero di maglia. È stato Mazzone ad assegnarmi il 7. Tranne Baggio che aveva la 10, tutte le altre maglie le sceglieva Mazzone”. Jadid è considerato il Pirlo della Lega Pro. Copyright del suo agente Tullio Tinti: “Mazzone mi ha cambiato ruolo, da trequartista a centrocampista centrale, per sostituire proprio Andrea che era andato al Milan. L’anno prima aveva fatto la stessa cosa con Pirlo”. Insomma, Jadid rappresenta un lusso per la categoria anche se il destino del centrocampista marocchino sarebbe potuto essere differente: “A 28 anni giocavo titolare in Serie A nel Parma. Il mister era Colomba, ma il direttore Leonardi aveva altri giocatori da spingere. Così mi trovai in scadenza di contratto e sono finito in B a Grosseto e la mia carriera ha preso un’altra piega. E pensare che ero stato a un passo dalla Samp, ma all’ultimo saltò lo scambio con De Vitis e mandarono Munari al mio posto”. Il presente si chiama Lega Pro: “A Santarcangelo ho trovato un ambiente familiare, ma con una società serissima. Di questi tempi non é poi così facile visti i tanti club che ogni anno sono alle prese con problemi economici e non solo”. Jadid resta un cavallo di razza e dentro di sè coltiva ancora l’ambizione di riconquistare i grandi paleocenici calcistici. Desiderio che si fonde con la passione: “Mi piace l’accostamento. Mio nonno da piccolo mi ha trasmesso la passione per i cavalli arabi. Quando posso vado anche a vedere le corse e preferisco quelle del trotto”. Il Santarcangelo ha puntato sul cavallo giusto per arrivare al traguardo playoff.