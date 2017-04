Lega Pro: Ivan Pellizzoli k.o., a Piacenza è arrivato Mattia Lanzano

Ivan Pellizzoli, trentaseienne estremo difensore del Piacenza, ha subìto un brutto strappo muscolare che lo ha portato a lasciare anzitempo la trasferta vincente contro il Como. Il portiere cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e affermatosi con la maglia della Roma dovrà restare ai box per diverso tempo, pertanto i biancorossi sono già corsi ai ripari tesserando ufficialmente lo svincolato Mattia Lanzano. Il grossetano, formatosi nella primavera dei “Lupi”, vanta un curriculum di tutto rispetto viste le numerose presenze in Serie C con le maglie di Poggibonsi e Gavorrano. Inoltre, prima di vestire nelle ultime due stagioni la maglia del Grosseto in Serie D, il classe ’90 ha giocato con lo Swindon Town, allenato da Paolo Di Canio, e in Grecia con il Fokikos.