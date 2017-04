Lega Pro: Ufficiale, Moscardelli rinnoverà con l’Arezzo

Davide Moscardelli, centravanti dell’Arezzo, sta incantando il popolo amaranto con le sue giocate di alta classe che hanno portato la squadra a navigare stabilmente in zona play-off nel girone A di Lega Pro. Il trentasettenne di origini belghe, oltre che per la sua tecnica raffinata, è celebre per la sua folta barba ormai componente imprescindibile del suo personaggio. Negli ultimi due anni, dopo aver segnato gol pesanti in Serie A, “Moscagol” si è stabilito nella vecchia Serie C dove l’anno scorso con la maglia del Lecce e quest’anno con quella degli aretini sta contribuendo alla conquista della Serie B con gol e assist a raffica. Il suo contratto con la squadra allenata da Stefano Sottili era in scadenza a giugno 2017, ma la società ha quest’oggi diffuso questa nota ufficiale sul sito: “Davide Moscardelli prolunga il suo contratto con l’Arezzo anche per la prossima stagione. L’accordo con il bomber amaranto era già stato raggiunto verbalmente alla chiusura del mercato di gennaio e, in occasione del raggiungimento del traguardo dei 15 gol, sarà ratificato ufficialmente con la firma che sarà apposta oggi pomeriggio dalle 18:30 allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”, alla presenza della stampa e anche dei tifosi che vorranno intervenire”. Continua quindi la favola Moscardelli.