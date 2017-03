Livorno, Fabio Galante vuole acquistare il club

Aldo Spinelli ha messo in vendita il Livorno. L’attuale presidente amaranto ha confermato e garantito che cederà il club dopo aver risanato i debiti a chiunque sia interessato a rilanciare la società toscana verso lidi più prestigiosi della Lega Pro. In un’intervista concessa a TeleCentro, ha voluto commentare così le voci che portano a Fabio Galante come nuovo possibile proprietario: “C’è l’interesse da parte di qualche gruppo. Tre cordate hanno chiesto informazioni sul Livorno e una di queste è rappresentata da Fabio Galante. Le altre due invece fanno capo ad un gruppo societario che ha manifestato interesse tramite il giornalista Primo Salvi e ad una società di imprenditori romani che hanno avviato trattative preliminari con mio figlio”. Nel corso dell’intervista poi ha voluto ribadire e sottolineare l’affetto che lo lega alla squadra dal 1999, nonostante la sua assenza prolungata dal Picchi: “Non so quando tornerò allo stadio. Questi ultimi tre anni sono stati, per me, trent’anni di amarezza e delusione. Però state tranquilli, perché il mio sostegno alla squadra ci sarà sempre”.