Aria pesante in casa Lucchese dopo la brutta sconfitta interna maturata contro la Giana (3-0). In casa rossonera tiene banco anche l’aspetto societario, con il possibile ingresso nel club – in qualità di responsabile dell’area tecnica – di Claudio Anellucci, ex procuratore di Edison Cavani e dirigente di Modena e Pisa nelle ultime stagioni.