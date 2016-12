Lugano, shopping in Italia: idee Baldini, Piscitelli e Jakimovski

Il presidente Angelo Renzetti è al lavoro per regalare alcuni rinforzi di spessore al neo tecnico Paolo Tramezzani. Il Lugano potrebbe così pescare in Italia: per la porta piace Riccardo Piscitelli del Benevento; mentre come terzino sinistro fari puntati sempre in casa giallorossa per Nikola Jakimovski. Infine per l’attacco è stato visionato Enrico Baldini, attualmente alla Pro Vercelli ma di proprietà dell’Inter.