Mantova-Signorelli è addio

Da qualche giorno la notizia era nell’aria e ora non ci sono più dubbi: le strade del Mantova e del direttore sportivo Elio Signorelli si separano. Il dirigente ex Livorno ha preferito interrompere la propria avventura nel club lombardo in seguito ad alcune ingerenze e intromissioni da parte dei proprietari romani. In casa Mantova le acque restano agitate: c’è una salvezza conquistare e debiti da ripianare. I nuovi soci hanno accusato i precedenti proprietari di non aver mantenuto gli impegni presi al momento del passaggio societario in merito alle vecchie pendenze. Una burrasca che non vedrà più nelle vesti di timoniere Signorelli che ha preferito defilarsi.