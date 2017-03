Matera, avanti con Auteri in panchina nonostante le 5 sconfitte di fila

Fiducia a Gaetano Auteri. Nonostante le cinque sconfitte di fila che hanno reso la promozione diretta in B per il Matera un traguardo lontano, in casa biancazzurra è stata ribadita la fiducia al tecnico. Ora il patron Columella si aspetta una reazione importante in Coppa ad Ancona e in campionato con la Reggina. Vincere e cancellare la crisi per puntare a grandi traguardi ai playoff…