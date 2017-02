Matera, no a Miramar. Per Obinna problema passaporto

Il Matera è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. La società del presidente Saverio Columella sarà costretta a pescare dagli svincolati. Nelle ultime ore è stato accostato con insistenza al club lucano il nome del giovane Miramar, fresco di svincolo dal Monaco. Un talento emergente che però non rientra nei piani della formazione allenata da Gaetano Auteri. Piaceva invece il nome di Victor Obinna, ma l’ex interista è extracomunitario (passaporto nigeriano) e quindi non può essere tesserato in Lega Pro…