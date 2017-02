Melfi da Guinness dei primati: 9 sconfitte di fila ma Bitetto confermato in panchina

Ci sono eccezioni positive nel rutilante e poco paziente mondo del calcio. In Lega Pro spicca il caso del Melfi, sprofondato in zona retrocessione dopo nove sconfitte consecutive. Un ruolino di marcia degno di un film horror, eppure la società gialloverde ha deciso di stupire tifosi e addetto ai lavori. Nessun esonero per il tecnico Leonardo Bitetto, bensì fiducia confermata. “Lo conosciamo bene e lo apprezziamo perciò non c’è motivo di cambiare guida tecnica”. Un gesto controcorrente per provare a risalire la corrente ripida della classifica nel Girone C di Lega Pro. Comunque vada, se non è un record quello del Melfi poco ci manca…