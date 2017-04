Melfi, Diana shock contro gli arbitri: “Decisioni da maiali!”

In seguito alla sconfitta viziata da qualche errore arbitrale del suo Melfi sul campo della Reggina, in conferenza stampa Aimo Diana non le ha mandate a dire al direttore di gara commentando così il suo operato: “Faccio fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali! C’erano due rigori in nostro favore grandi quanto una casa, ci è stato confermato anche dagli avversari! Di contro abbiamo subito un penalty molto meno evidente dei nostri non concessi. Abbiamo subito errori che mi fanno arrabbiare. In queste gare ci giochiamo l’intera stagione”.