Melfi, V. Presidente Maglione: “Avanti con Bitetto”

Nonostante le 8 sconfitte di fila e il penultimo posto nel Girone C di Lega Pro, il Melfi non cambierà allenatore. Scelta chiara, come spiega il Vice Presidente gialloverde, l’avvocato Francesco Maglione: “Posso garantire che rimarrà al timone Bitetto. Il tecnico ha la nostra piena fiducia nonostante le ultime 8 sconfitte. Ho letto e sentito molte ipotesi, ma intendiamo andare avanti con lui in panchina e non vogliamo cambiare tecnico in questo momento. Non è una situazione facile, ma Bitetto resta l’allenatore giusto per risollevarci”.