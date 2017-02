Messina, colpo Plasmati per l’attacco

Primo rinforzo per il nuovo Messina targato Proto. Il neo-d.s. Marcello Pitino ha trovato l’accordo per Gianvito Plasmati. Contratto sino a giugno con opzione per la prossima stagione per l’ex Catania. Atteso l’annuncio nelle prossime ore. A volerlo fortemente il tecnico Cristiano Lucarelli, che si è speso in prima persona al fianco di Pitino per convincerlo. Nelle scorse settimane Plasmati aveva rifiutato le offerte di Carrarese e Casertana.