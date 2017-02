Cambia pelle il Messina che ha completato la svolta societaria con l’avvento al timone di Franco Proto. Il nuovo direttore sportivo sarà Marcello Pitino, storico dirigente di Catanzaro, Nocerina e Catania. Un elemento di esperienza per riportare serenità in casa giallorossa dopo le tensioni delle ultime settimane. Per Pitino contratto sino al 2018.