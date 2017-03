Salta un’altra panchina in Lega Pro. L’Olbia dopo la pesante sconfitta interna per mano della Cremonese ha deciso di esonerare il tecnico Michele Mignani. Al suo posto panchina sarda affidata a Simone Tiribocchi, ex attaccante di Serie A con le maglie di Atalanta e Chievo tra le altre. La prima volta del Tir da mister…