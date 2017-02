Otto anni fa era titolare in nazionale, ora Andrea Dossena riparte dalla Lega Pro: giocherà nel Piacenza

Nuova avventura per Andrea Dossena. Il terzino sinistro lodigiano era rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando si era esaurita l’avventura in Svizzera nelle fila del Chiasso. Ora per il mancino ex Napoli e Liverpool si aprono le porte della Lega Pro: oggi infatti è arrivata la firma sul contratto col Piacenza. Scadenza il 30 giugno, ma la possibilità di conquistarsi la conferma in questo finale di stagione in cui gli emiliani puntano a conquistare un pass per i playoff. Strana la parabola della carriera di Dossena. Esploso nell’Udinese si era trasferito nell’estate 2008 al Liverpool per 10 milioni di euro. A volerlo fortemente Rafa Benitez. Coi Reds Dossena conquista anche la nazionale azzurra, giocando da titolare la Confederations Cup 2009. L’idillio però è durato poco e nel gennaio 2010 Andrea fa i bagagli e torna in Italia al Napoli, con l’obiettivo di conquistare la convocazione al Mondiale sudafricano. Traguardo sfumato e giro d’Europa per il classe ’81 che tra il 2013 e il 2016 veste le maglie di Sunderland, Leyton Orient e Chiasso. Il resto è storia recente, con la ripartenza dal Piacenza per cercare il rilancio.