Pro Piacenza, Pesenti schianta l’Arezzo. E il Cittadella prende appunti

L’uragano Max Pesenti si abbatte sull’Arezzo e travolge la formazione amaranto. Doppietta da cannoniere di razza quella del centravanti del Pro Piacenza. Il gemello di Andrea Belotti ai tempi dell’AlbinoLeffe si conferma cecchino implacabile e pronto al salto in B. Con le due marcature di oggi è salito a quota 12. E pensare che potevano essere addirittura 13 se non si fosse fatto ipnotizzare da Borra dagli undici metri. Non è da questi particolari, però, che si giudica un giocatore e tantomeno un goleador. Il Cittadella lo tiene d’occhio e in estate potrebbe accaparrarselo, ma in B il 29enne attaccante bergamasco è attenzionato pure dal Pisa, visto che l’uomo-mercato Ferrara l’aveva portato in passato con sè alla Reggiana. Intanto se lo gode Pea: con i suoi gol la salvezza è sempre più vicina.