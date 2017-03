Quando il calcio è questione di cuore: a Como Nossa castiga la Pistoiese e dedica il gol a moglie e figlio

Il calcio è ancora in grado di regalare pagine da libro Cuore. È il caso di Devis Nossa. L’esperto centrale del Como ieri si è gettato in un arrembaggio offensivo: zuccata vincente e tre punti per i lombardi contro la Pistoiese. Nonostante le difficoltà societarie e l’istanza di fallimento, in riva al Lago sono più vivi che mai. Merito anche di questo roccioso difensore che ieri si è intenerito come un vitello: dopo il gol ha abbracciato il figlioletto Tommaso a bordo campo e a fine gara non è mancato il romantico bacio nei confronti della moglie Michela (come testimonia la foto), con tanto di dedica per entrambi via social a fine gara. “Siete la mia forza” ha detto l’ex pilastro della Primavera dell’Inter dove giocava con gente del calibro di Martins e Pandev. In mezzo a tanti scandali e pagine nere del nostro malandato calcio, qualche volta c’è ancora spazio per i sentimenti…