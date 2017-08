Reggiana, colpo Napoli per l’attacco

Ai tempi della Primavera dell’Inter era il gemello del gol di un certo Mario Balotelli. Ora Aiman Napoli prova a conquistare la promozione in Serie B. Obiettivo da raggiungere tramite l’ambiziosa Reggiana del direttore sportivo Magalini. Contratto biennale per il classe 1989 assistito da un paio di settimane dall’agente Giovanni Tateo che ieri sera è riuscito a trovare l’accordo con il Renate per il via libera alla cessione.