Reggiana, si dimette mister Colucci

Clamoroso in casa Reggiana: pochi minuti fa si è dimesso il tecnico Leonardo Colucci. Il passo falso nel derby di lunedì contro il Parma e il pari interno di oggi contro il Bassano hanno provocato i mugugni del pubblico granata, con le conseguenti dimissioni rassegnate dal giovane tecnico di Cerignola. La società intende respingerle e non vuole privarsi del proprio timoniere. L’auspicio del presidente Mike Piazza è che la questione possa rientrare. Dal sogno promozione al caos di queste ore: sarà un Natale rovente in casa Reggiana…