Renate, colpo a sorpesa: arriva Piscopo

Colpo a sorpresa del Renate che si assicura il talentuoso attaccante Reno Piscopo. Il gioiellino scuola Inter e nell’ultima stagione al Torino dovrebbe firmare un biennale nelle prossime ore. Intanto oggi pomeriggio la sua presenza sugli spalti del Città di Meda in occasione della sfida di Tim Cup tra i nerazzurri e il Siracusa non è passata inosservata come testimonia lo scatto griffato GazzaMercato…