Colpo da Serie B per la Sambenedettese del presidente Fedeli che punta in alto. I rossoblu si sono accaparrati a titolo definitivo il talentino Gabriele Bove, classe 1998 e protagonista con la Juventus Primavera in Youth League. Specialista dei calci di punizione: con il suo estro può mandare in visibilio in Riviera delle Palme.