Siena, sulla panchina di Scazzola le ombre di Bertotto e Sabatini

La brutta sconfitta interna per mano del Racing Roma apre la crisi in casa Siena. I toscani non decollano e stanno sprofondando in zona playout. Per questo motivo in casa toscana si riflette sulla posizione del tecnico Cristiano Scazzola, subentrato a dicembre a Giovanni Colella senza riuscire a invertire la rotta. In caso di ribaltone due papabili alla panchina bianconera sarebbero Valerio Bertotto e Carlo Sabatini.