Svolta Lumezzane: torna Antonio Filippini in panchina

Svolta in panchina a Lumezzane: dopo quattro sconfitte di fila e la squadra in piena zona play out in mattinata si è dimesso il tecnico Luciano De Paola. Al suo posto il presidente Renzo Cavagna è al lavoro per formalizzare il ritorno di Antonio Filippini (era già sotto contratto sino al 2018), che aveva già guidato la squadra nella prima parte di stagione dopo la salvezza ai playout dello scorso campionato.