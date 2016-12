Venezia, ecco il primo colpo: preso Zampano

Inizia già a muoversi sul mercato il Venezia di Joe Tacopina che non vuole farsi sfuggire la promozione in Serie B. Il primo colpo di Giorgio Perinetti sarà il terzino destro Giuseppe Zampano, svincolato dal Crotone e che ripartirà così dalla Lega Pro. Il primo di un poker di colpi in arrivo per la squadra allenata da Pippo Inzaghi che intende mantenere il primato nel Girone B sino a maggio.