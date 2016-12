Il Venezia a caccia di rinforzi per blindare il primo posto e centrare la promozione in Serie B. Nel mirino l’esterno d’attacco Leonardo Mancuso, grande protagonista del girone d’andata nelle fila della Sambenedettese con 10 reti. Perinetti è in pressing, gli arancioneroverdi ci provano per l’ex Cittadella e Catanzaro.