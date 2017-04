Anche a Galliani a Milan-Empoli. Freddezza con Fassone e Mirabelli…

Passato e presente dirigenziale del Milan si incrociano in tribuna d’onore a San Siro. Ad assistere a Milan-Empoli c’è anche l’ormai ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, arrivato insieme a Lorenzo Tonetti e all’agente Davide Lippi. Una presenza che non è passata, naturalmente, inosservata. Galliani è alla prima dal vivo nelle vesti di semplice tifoso del Milan e non più dirigente. Due file più sopra c’è l’attuale management milanista, composto dal duo Fassone-Mirabelli. Scambio di sguardi ma nessun saluto tra le parti, a regnare a San Siro è la freddezza…