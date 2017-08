Bacca-Villarreal c’è l’accordo: triennale da 3,2 milioni più bonus

Carlos Bacca e il suo agente Sergio Barila hanno trovato a pranzo l’accordo con il Villarreal per un contratto triennale con opzione per il quarto anno da 3,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Prevista una scaletta di premi ad hoc relativa alle segnature del colombiano, in particolare al superamento delle 15 reti. Nelle prossime ore gli spagnoli chiuderanno l’operazione con il Milan in prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto a 15,5 milioni. Niente obbligo anche il futuro del Peluca sarà con il Sottomarino giallo…