Bacca: “Voglio restare al Villarreal. Il mio agente e il Milan stanno trattando…”

Idee chiare e voglia di continuare a vestire la maglia del Sottomarino giallo. Potrebbe proseguire in Spagna la carriera di Carlos Bacca. L’attaccante colombiano, di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Villarreal (che detiene un diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro) ha parlato del suo futuro ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, confermando la volontà di restare alla corte del club spagnolo: “Futuro? Sono tranquillo, sto bene qui, penso soltanto alla prossima partita e alla Nazionale. Il Villarreal sta trattando con il Milan e con il mio agente per risolvere la questione, io sono concentrato soltanto sul finale di stagione. Spero che il mio futuro si risolva in breve tempo”.