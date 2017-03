Barcellona, quanto costano i talenti in fuga? Da Fabregas ad Alcantara-Bellerin fino agli italiani… Icardi e Keita

La Cantera del Barcellona è da sempre considerata la palestra per i talentissimi del grande calcio europeo. Iniesta, Messi e Busquez sono solo alcuni dei grandi nomi lanciati nelle giovanili blaugrana fino alla prima squadra. Ma spesso il Barça è stato anche colpevole nel perdere di vista giovani campioni da ricomprare a volte a peso d’oro (vale l’esempio di Fabregas scappato all’Arsenal e acquistato per circa 40 milioni).

BELLERIN-ALCANTARA Nelle scorse ore i portali inglesi parlavano di una trattativa aperta con Wenger per riportare in Spagna il terzino mancino Hector Bellerin (protagonista nella Cantera del Barcellona fino al 2011), possibile vero successore di Dani Alves, non rimpiazzato in modo congruo in questa stagione. Si parla di cifre folli, sopra i 30 milioni. Stesso discorso per il centrocampista Thiago Alcantara. Uno che ha fatto tutta la trafila in blaugrana, fino alla prima squadra. Poi la cessione al Bayern e ora il possibile, clamoroso, ritorno. Ovviamente molto dispendioso, ma necessario visto che anche il Mago Iniesta non è eterno. In questo caso addirittura 50 milioni potrebbero non bastare…

RIMPIANTI? Forse non si possono nemmeno definire rimpianti. Ma certamente i nostri Icardi, Keita e Deulofeu sono campioni sbocciati lontano dalla Spagna o in via di affermazione che valgono già milioni su milioni. Se l’attaccante dell’Inter si aggira sui 100 milioni di valore, l’esterno della Lazio dovrebbe essere un pezzo pregiato del mercato estivo (visto anche il mancato rinnovo). E che dire dello spagnolo ex Everton: Montella lo vorrebbe trattenere a Milano. I rossoneri dovranno però aprire i cordoni della borsa, ma con un nuovo potenziale top player da lanciare a San Siro (e magari rivendere a peso d’oro). Milioni lasciati partire da Barcellona a cuor leggero. Forse troppo…